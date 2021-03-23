Глава Союза журналистов предложил запретить осужденным выступать в СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил на законодательном уровне запретить осужденным давать интервью в СМИ. Поводом для этого стало интервью, которое Ксения Собчак взяла у «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

«Я бы предложил нашим законодателям внимательно присмотреться к этому случаю и подумать о том, как запретить подобным представителям преступного мира, даже, может быть, искупившим свою вину, но тем не менее, популяризировать свою деятельность и рассказывать на страницах своих газет и на экранах телевизоров о своих преступлениях»,— сказал господин Соловьев радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что в США запрет преступникам, особенно совершившим «тяжелые и страшные» преступления, давать интервью журналистам и писать книги существует с 1977 года.

В 2005 году Виктора Мохова приговорили к 17 годам строгого режима за похищение и изнасилование двух девушек 14 и 17 лет. Он удерживал их в подвале, регулярно избивал и насиловал в течение четырех лет. В начале марта 2021 года, после освобождения из колонии, в отношении Мохова установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.