YouTube ограничил по возрасту просмотр интервью Собчак со «скопинским маньяком»

YouTube поставил ограничение по возрасту (18+) на интервью Ксении Собчак с так называемым скопинским маньяком Виктором Моховым, вышедшее 22 марта. В 2005 году мужчина был осужден за похищение и изнасилование двух девушек, в начале марта 2021-го он вышел на свободу. Высказывания Мохова в интервью вызвали общественный резонанс, Следственный комитет России уже начал проверку. Союз журналистов России предложил на законодательном уровне запретить осужденным давать интервью в СМИ. В Кремле отказались принимать участие в этой дискуссии.

Сейчас при попытке незарегистрированных пользователей открыть интервью на YouTube показывается табличка с просьбой подтвердить свой возраст. «Войдите в аккаунт, чтобы подтвердить свой возраст. Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей»,— говорится в сообщении, появляющемся на экране. Видео с такими ограничениями не предназначены для просмотра людьми младше 18 лет.

Напомним, в 2005 году Виктора Мохова приговорили к 17 годам строгого режима за похищение и изнасилование двух девушек 14 и 17 лет. В течение четырех лет он удерживал их в подвале, избивал и насиловал. Сейчас в отношении Мохова установлен надзор на шесть лет по месту жительства, ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения покидать свой район.

После выхода интервью одна из жертв маньяка Екатерина Мартынова сообщила, что подаст заявление о возбуждении уголовного дела против Виктора Мохова из-за озвученных им угроз ей и второй пострадавшей, Елене Самохиной. «Сегодня (24 марта.— “Ъ”) со мной связалась прокуратура, я уже пишу заявление на открытие уголовного дела на Виктора Мохова»,— заявила госпожа Мартынова телеканалу «Дождь».