Жертва «скопинского маньяка» пожаловалась в прокуратуру на его интервью Собчак

Одна из жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Степанова (в девичестве Мартынова) обратилась в прокуратуру Рязанской области, а также к руководителю регионального управления СКР Владимиру Некешину из-за интервью Мохова телеведущей Ксении Собчак. Как сообщили «Открытые медиа», госпожа Степанова жалуется на распространение сведений о ее частной жизни.

В заявлениях сказано, что Мохов «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы». Госпожа Степанова утверждает, что не давала согласия на распространение информации о ее частной жизни, и просит возбудить уголовное дело против Мохова по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). «Незаконное вмешательство в мою личную жизнь повлекло существенное нарушение моих прав и законных интересов, причинило нравственные страдания»,— приводит издание выдержку из заявления.

В 2005 году Мохова осудили за похищение и изнасилование двух девушек, в начале марта 2021-го он вышел на свободу. 22 марта вышло его интервью Ксении Собчак. Высказывания Мохова вызвали общественный резонанс, Следственный комитет России начал проверку. Союз журналистов России предложил на законодательном уровне запретить осужденным давать интервью в СМИ. В Кремле отказались принимать участие в этой дискуссии. YouTube ввел возрастное ограничение на просмотр интервью.