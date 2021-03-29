Посол России в США пока не докладывал Путину об отношениях с Вашингтоном

Посол России в США Анатолий Антонов пока не докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия сейчас анализирует действия администрации президента США Джо Байдена. Господин Антонов прибыл в Москву для консультаций 21 марта.

«Нет, еще не докладывал»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос о докладе посла президенту. Он уточнил, что постоянные доклады идут по линии МИДа и специальных ведомств.

«Сейчас проводится анализ, ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации. Потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию. По конституции внешнюю политику определяет глава государства. Именно он это и сделает»,— сказал Дмитрий Песков.

17 марта господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы. Господин Путин предложил ему дискуссию в прямом эфире. МИД РФ сообщил, что США отказались от диалога президентов. Позже Джо Байден пригласил лидеров 40 стран, в том числе и Владимира Путина, на виртуальный саммит по климату.

Подробнее о развитии отношений России и США — в материале “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».