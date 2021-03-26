Белорусский активист объявил голодовку после арестного приговора

Член белорусского землячества в Петербурге и активный участник акций у белорусского консульства против режима Александра Лукашенко Владимир Драгун объявил голодовку, сообщает МБХ-медиа. Об этом он заявил после решения Василеостровского районного суда, который арестовал его на девять суток из-за акции в поддержку Алексея Навального 23 января, сочтя его одним из организаторов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Господин Драгун не участвовал в данном мероприятии, пишет лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Петербурга Борис Вишневский.

Ранее Василеостровский райсуд арестовал еще четверых участников землячества, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сроки — от двух до семи суток.

Олег Дилимбетов