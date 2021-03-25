В Петербурге отправили под административный арест участников пикета в поддержку белорусского протеста

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности четырех граждан Республики Беларусь за нарушение порядка проведения митингов. Им дали до семи суток ареста.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Согласно материалам дела, Юлия Штанько, Павел Штанько, Егор Мякинников и Жанна Галеева 24 января проводили в центре города пикет в поддержку протестующих в Беларуси без подачи соответствующего уведомления. Юлии Штанько присудили семь суток административного ареста, Павлу Штанько и Жанне Галеевой — по пять суток ареста, Егору Мякинникову — двое суток. Последний был освобожден в зале суда по причине отбытого срока после задержания.

Ранее возле посольства Беларуси в Петербурге задержали 14 человек за нарушение противоэпидемических мер.