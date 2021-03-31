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Ядерный план Баруха

"Деньги". Приложение от , стр. 27

На первом заседании Комиссии ООН по атомной энергии в 1946 году представитель США Бернард Барух представил план международного сотрудничества в сфере использования мирного атома, получивший неофициальное название «план Баруха». Этот план предусматривал создание международного Агентства по атомным разработкам и передачу технологий ядерной энергетики всем странам, которые дадут обязательство не создавать ядерное оружие и допустят международный контроль за своими атомными программами.

СССР не устраивала ситуация, при которой США сохраняли бы монополию на ядерное оружие и в придачу имели бы право инспекций на советской территории. Встречные предложения Советского Союза о полном запрете ядерных вооружений не устроили США. План Баруха не был принят ООН: при голосовании в Совете Безопасности СССР наложил на него вето.

После испытания первой советской атомной бомбы 29 августа 1949 года Комиссия ООН по атомной энергии фактически прекратила свою деятельность. Началась гонка вооружений.

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