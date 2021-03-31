Холодная война Баруха

Распространенное мнение о том, что термин «холодная война», обозначающий противостояние между бывшими союзниками во Второй мировой, в первую очередь между США и СССР, придумал Уинстон Черчилль, ошибочно.

На самом деле данный термин использовался в английской прессе еще до Второй мировой войны в отношении внешней политики Гитлера. В октябре 1945 года Джордж Оруэлл в статье «Ты и атомная бомба» предупреждал, что в случае, если атомную бомбу приобретут несколько государств, эти страны станут сверхдержавами и будут находиться в состоянии постоянной холодной войны с соседями.

В общепринятом теперь значении первым употребил этот термин Бернард Барух 16 апреля 1947 года, выступая в Палате представителей штата Южная Каролина. Он сказал: «Не нужно обманываться, сейчас в самом разгаре холодная война. У нас есть враги за рубежом и дома. Смута у нас — основа их успеха». В сентябре того же года популярный журналист Уолтер Липманн, друживший с Барухом, использовал этот термин в своей колонке в газете New York Herald Tribune. После этого выражение «холодная война» обрело широкую популярность.