Роспотребнадзор: скорее всего, повторно прививаться «Спутником V» нельзя

Повторно привиться вакциной от коронавируса «Спутник V», вероятнее всего, будет нельзя, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Вакцинироваться второй раз можно будет препаратами «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова.

«Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме»,— сказал госпожа Пшеничная в эфире программы «Соловьев LIVE».

В феврале директор Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что «Спутник V» будет давать иммунитет на год-два, хотя «доказанный срок действия» составляет минимум девять месяцев. При этом «Спутник Лайт» будет действовать на протяжении четырех-пяти месяцев, отмечал он тогда.

В России с января идет массовая вакцинация населения от коронавируса. До 15 июня в России привьют около 30 млн человек, прогнозирует Минздрав. Ожидается, что сегодня, 23 марта, прививку от COVID-19 сделает президент Владимир Путин. Вместе с тем, Минтруд предложил Минздраву исключить дистанционных работников из Национального календаря профилактических прививок.

Подробнее о предложении Минтруда — в материале “Ъ” «Вакцинация сходит с дистанции».