Роспотребнадзор: повторная вакцинация «Спутником V» возможна

Повторная вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» возможна, но выбирать наиболее подходящий для ревакцинации пациента препарат должен лечащий врач, сказала директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Ранее она сказала, что повторно привиться «Спутником V», вероятнее всего, будет нельзя.

«Сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом "Спутник V" поняты некорректно. Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации — прерогатива лечащего врача»,— сказала госпожа Пшеничная (цитата по ТАСС).

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработчика «Спутника V», Александр Гинцбург также сообщил, что повторная вакцинация этим препаратом возможна. «Ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация»,— сказал он.

По его словам, российские и зарубежные научные исследования говорят, что «предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов». «Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену»,— сказал господин Гинцбург. Он уточнил, что повторная вакцинация через шесть месяцев после первичной однократной позволяет «повысить антительный ответ у 100% добровольцев, несмотря на наличие или отсутствие предиммунитета к аденовирусному вектору».

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По данным Минздрава, до 15 июня в России привьют около 30 млн человек, первый компонент вакцины уже получили 6,3 млн россиян (4,35% населения). В России на данный момент зарегистрированы три вакцины: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра имени Чумакова.