Прокурор Алтайского края подал рапорт об отставке

В отставку подал прокурор Алтайского края Александр Руднев, занимавший этот пост с апреля 2019 гола. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказали источники в правоохранительных органах региона. Получить комментарий в самом ведомстве не удалось. Причины отставки прокурора, срок полномочий которого истекал только в апреле 2024 года, не сообщаются. Стало известно, что прокурор написал заявление после расширенного заседания коллегии, посвященной итогам работы органов прокуратуры за 2020 год. Коллегия состоялась 17 марта в Москве.

Александр Руднев родился в 1974 году в селе Нижняя Каменка Алтайского края. В 1996 году окончил Алтайский госуниверситет. В органах прокуратуры он служил с 1996 года. До назначения прокурором Алтайского края Александр Руднев работал в должности первого заместителя прокурора Волгоградской области.

Илья Николаев