Папа римский осудил наживающуюся на пандемии мафию

Папа римский Франциск осудил преступность, которая наживается на теме пандемии коронавируса. По его словам, по всему миру действует мафия.

«Мафия есть в разных частях мира. Пользуясь пандемией, она обогащается за счет коррупции,— передает Reuters слова понтифика, сказанные в день памяти жертв организованной преступности в Италии.— Это структуры греха, структуры мафии, они противоречат Евангелию и совершают ошибку, поклоняясь идолам».

18 марта в Мексике изъяли партию вакцин-подделок под российский препарат Центра имени Гамалеи «Спутник V». Служба Центр развития перспективных технологий (оператор российской системы маркировки «Честный знак») позже заявила, что «Спутник V» подделать невозможно из-за цифровой маркировки.

В Европе на этой неделе официально объявили третью волну коронавируса. Все больше европейских стран объявляют жесткий локдаун и фиксируют рекордные показатели заболеваемости. Ситуацию осложняет отказ части европейских стран возобновить вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за сообщений о риске образования тромбов у привитых. От применения вакцины отказались около 20 стран. Консенсуса по поводу того, имеется ли связь вакцинации с тромбозом, нет. Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств и Британский медицинский регулятор заявляют, что не нашли взаимосвязи между применением вакцины AstraZeneca и тромбоэмболическими осложнениями.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».