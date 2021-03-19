Оператор системы маркировки заявил о невозможности подделки «Спутника V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» производится с цифровой маркировкой, что исключает возможность ее подделки, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (оператор российской системы маркировки «Честный знак»).

«Цифровая маркировка делает подделку вакцин "Спутник V" невозможной. Все производимые для российских пациентов вакцины "Спутник V" снабжены цифровой маркировкой, она обеспечивает строгую прослеживаемость от производства до конкретного медицинского учреждения. Код маркировки позволяет отследить происхождение вакцины и получить информацию о ее статусе на каждом участке пути»,— сообщила пресс-служба опператора.

Система маркировки позволяет отслеживать каждую пачку, говорится в материале. «Уникальный код маркировки в формате Data Matrix наносится на клапан каждой упаковки. Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки. Кроме того, информация из системы "Честный знак" позволяет прогнозировать и отслеживать достаточность комплектов вакцин, что важно для начала вакцинации в поликлинике или прививочном пункте. Аналогичные правила действуют и для других вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19»,— сказано в сообщении.

Накануне, 18 марта, стало известно, что в Мексике задержали партию поддельной вакцины «Спутник V». 5775 доз препарата изъяли в международном аэропорту в городе Кампече, говорится в сообщении. Подделку прятали в холодильнике с безалкогольными напитками и сладостями.

Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи, ее зарегистрировали в России в августе 2020 года. Применение препарата одобрило более 50 стран. По данным разработчика, эффективность превышает 90%.

Подробнее о прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».