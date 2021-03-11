Министр культуры Крыма выругалась матом во время онлайн-совещания

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении республиканского министра культуры Арины Новосельской, которая выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи, которое транслировалось в прямом эфире.

По предварительным данным, во время выступления главы Крыма госпожа Новосельская не заметила, что ее микрофон был включен, и нецензурно возмутилась действиями своих помощников. «…твою мать. Поставили как обезьяне»,— сказала чиновница.

«Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там? Вообще, что ли?» — отреагировал в ответ глава региона, поручив вице-премьеру региона Михаилу Назарову провести служебное расследование по данному инциденту.

Напомним, это не первый подобный скандал на полуострове. В декабре прошлого года руководитель трудовой инспекции Крыма Игорь Зворский также не смог сдержать эмоции и выругался матом во время селекторного совещания с главой республики.

Александр Дремлюгин, Симферополь