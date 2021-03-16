Глава Крыма не будет увольнять министра культуры за мат

Глава Крыма Сергей Аксенов не станет увольнять министра культуры республики Арину Новосельскую, которая выругалась матом во время правительственного совещания. Ранее он поручил провести служебное расследование в отношении министра.

«Нет, в этой связи (увольнять.— “Ъ”) точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было»,— сказал господин Аксенов в интервью «РИА Новости».

По его словам, он сам изредка употребляет «крепкое словцо», но не очень рад, что такой лексикон использует министр культуры республики. «Конечно, плохо, что министр культуры знает такие слова. Если бы это было совещание по ЖКХ или по стройке — там все бы поняли, что без этого стройка не идет»,— добавил он.

11 марта во время выступления главы Крыма госпожа Новосельская не заметила, что ее микрофон был включен, и нецензурно возмутилась действиями своих помощников. Совещание проходило по видеосвязи и транслировалось в прямом эфире.