Сын Александра Лукашенко унаследовал олимпийское непризнание

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать Виктора Лукашенко, сына Александра Лукашенко, главой Национального олимпийского комитета Белоруссии. Господин Лукашенко-младший, против которого МОК ввел санкции из-за преследования белорусских спортсменов за их политические взгляды, занял пост президента структуры меньше месяца назад. В связи с этим над сборной Белоруссии по-прежнему висит угроза отстранения от участия в Олимпийских играх.

МОК заявил о том, что не намерен признавать в качестве нового президента Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктора Лукашенко. Он занял пост главы организации по итогам февральских выборов, на которые были выдвинуты всего две кандидатуры — господина Лукашенко и его отца, президента Белоруссии Александра Лукашенко, возглавлявшего структуру с 1997 года.

На них распространяются санкции МОК, принятые им в декабре прошлого года из-за преследования НОК местных спортсменов по политическим мотивам. Александру и Виктору Лукашенко запрещено посещать любые мероприятия, организованные МОК, в том числе и Олимпийские игры. По этой причине, сообщил Международный олимпийский комитет, он планирует взаимодействовать с Национальным олимпийским комитетом Белоруссии только через генерального секретаря НОК Полину Головину.

Кроме того, МОК не собирается возобновлять приостановленные в конце 2020 года финансовые выплаты белорусской организации.

Исключение составят только олимпийские стипендии, получаемые местными спортсменами напрямую, а также средства, которые необходимы для подготовки атлетов к летней Олимпиаде в Токио 2021 года и зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года.

МОК сообщил также о том, что обратился в НОК Белоруссии с просьбой не препятствовать спортсменам, которые будут участвовать в отборочных соревнованиях на Игры, вне зависимости от того, каких политических взглядов они придерживаются. Ранее руководство МОК уже просило все международные спортивные федерации удостовериться, что белорусские спортсмены, претендующие на участие в Играх, будут допущены к квалификационным турнирам.

В том случае, если ситуация усугубится, Международный олимпийский комитет может ввести против НОК Белоруссии очередную порцию санкций, и на этот раз более жестких: от лишения флага на токийской Олимпиаде летом 2021 года вплоть до отстранения от соревнований.

О такой возможности президент МОК Томас Бах впервые заговорил осенью прошлого года. Тогда белорусские спортсмены, в том числе двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр в Лондоне и чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя, капитан женской сборной по баскетболу Екатерина Снытина, чемпион мира по самбо Степан Попов, обвинили Национальный комитет страны в дискриминации, избиениях, арестах и пытках атлетов из-за участия в протестных акциях против Александра Лукашенко. После получения коллективной жалобы МОК инициировал в отношении НОК Белоруссии официальное разбирательство.

Из-за нестабильной политической ситуации Белоруссия в этом году утратила право проведения чемпионата мира по хоккею. Он должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако Международная федерация хоккея (IIHF), проанализировав связанные с «обеспечением безопасности» риски, лишила Минск статуса хозяина мирового первенства.

Екатерина Ремизова