Прокуратура начала проверку после схода 20 вагонов в Забайкалье

В Забайкальском крае, где в понедельник сошли вагоны с углем, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

«На место схода выезжал могочинский транспортный прокурор, оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте, инспектор Дальневосточного управления Госжелдорнадзора. Проводится доследственная проверка и проверка соблюдения законодательства о безопасности движения»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Сход 20 вагонов, груженных углем, грузового поезда №9694 произошел в понедельник в 22:50 по местному времени (16:50 мск) на перегоне Чичатка—Жанна. 11 вагонов опрокинулись. В результате аварии был нарушен габарит соседнего пути, повреждено четыре опоры контактной сети, 700 метров четного пути и 100 метров — нечетного. Движение по одному из путей в 03:25 мск было восстановлено. В результате схода вагонов почти на три часа был задержан пассажирский поезд №61, следующий сообщением Владивосток—Москва. Жертв и пострадавших, а также экологической угрозы окружающей среде нет.

Екатерина Еременко, Иркутск