09 марта, вторник
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СМИ: WhatsApp защитит резервные копии чатов шифрованием

Мессенджер WhatsApp работает над функцией защиты резервных копий чатов паролями, сообщает The Verge. Все чаты WhatsApp защищены сквозным шифрованием, но это не распространяется на бэкапы чатов, которые хранятся в облачных сервисах, в том числе iCloud и Google Drive.

Как только бэкапы оказываются на серверах облачных компаний, их безопасность начинает зависеть только от поставщиков облачных услуг, которые в прошлом уже давали к ним доступ правоохранительным органам по запросу. Поэтому WhatsApp хочет обезопасить прошлые переписки пользователей, введя защиту бэкапов паролем. Ранее на WhatsApp обрушилась волна критики из-за нового пользовательского соглашения, которое предполагает обмен данных с Facebook.

О cскандале с кражей данных из WhatsApp читайте в материале “Ъ FM”.

Евгений Федуненко


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