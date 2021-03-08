Главные новости за выходные 6–8 марта

В правительстве России заявили, что не обсуждают еще одно увеличение пенсионного возраста. О возможности такой реформы заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он утверждал, что в правительстве РФ есть группа по анализу эффективности, которая «сделала вывод, что пенсионной реформы недостаточно». В пресс-службе правительства заверили, что подобные изменения не планируются. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также сказал, что вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова господина Рашкина «ошибочными».

Социальная сеть Facebook заблокировала посты со ссылками на материалы “Ъ” и других СМИ о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы «Маньяки. Культ убийц». Эту информацию соцсеть пометила как ложную. Материалы были написаны на основе официального релиза ФСБ и СКР.

Блокировку осудил Вячеслав Володин. По его словам, депутаты Госдумы намерены «предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного». Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о необходимости международно-правового подхода к регулированию интернета. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что блокировка публикаций, основанных на данных правоохранительных органов, лишает россиян доступа к важной информации и это создает угрозу национальной безопасности.

На 24-м году существования завершила свою деятельность правозащитная организация «За права человека». Кворум из 35 человек проголосовал за ее ликвидацию в ходе Zoom-конференции. Она стала одновременно первым для организации онлайн-собранием и последним в ее истории собранием в принципе. Подробнее

Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма заразились коронавирусом. Они чувствуют себя хорошо и будут продолжать работать, находясь в изоляции дома, говорится в заявлении.