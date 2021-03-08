Президент Сирии заразился COVID-19

Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма заразились коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации президента.

Супруги Асад решили сдать тест на COVID-19 после появления незначительных симптомов, результат оказался положительным. Они чувствуют себя хорошо и будут продолжать работать, находясь в изоляции дома, говорится в заявлении.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Сирии с начала пандемии коронавирусом заразилось более 15,9 тыс. человек. Вылечилось около 10 тыс. человек, умерло более 1 тыс.