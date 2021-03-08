Южная Корея призвала КНДР «мудро» отнестись к ее учениям с США

Южная Корея надеется, что КНДР проявит «мудрую и гибкую» позицию в отношении военных учений Южной Кореи и США, заявила представитель министерства объединения Республики Корея Ли Чон Чжу. Совместные учения начались сегодня, 8 марта. Они пройдут без полевого элемента в режиме «компьютерной симуляции упражнений в командном пункте».

Представитель министерства отметила, что учения в этот раз пройдут «гибко и в минимальном масштабе». По ее словам, они будут проводиться так, чтобы поддерживать мирный процесс на Корейском полуострове. «Мы ожидаем, что Северная Корея также проявит мудрый и гибкий подход, соответствующий нашим усилиям по установлению стабильного и прочного мира на Корейском полуострове»,— сказала Ли Чон Чжу на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Ранее США и Южная Корея договорились по поводу содержания американского контингента в Южной Корее. Республика Корея согласилась увеличить свои расходы. Финансовые подробности соглашения не раскрывались.