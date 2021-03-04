Мэрия Ярославля покупает новую технику для уборки города

Мэрия Ярославля приобретет в лизинг у ООО «Транспортная лизинговая компания» 23 единицы специальной коммунальной техники, сообщили в пресс-службе мэрии города. Спецтехника приобретается для МБУ «Горзеленхозстрой».

«В настоящее время проходит процедура закупки 21 единицы техники и двух установок для проведения ямочного ремонта струйно-инъекционным методом. Технику приобретаем в лизинг сроком на три года»,— рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В пресс-службе пояснили, что электронный аукцион на приобретение коммунальной дорожной техники был объявлен в конце февраля.

«Заявки подали четыре организации, три из них были допущены к участию»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что выиграла аукцион ярославская организация ООО «Транспортная лизинговая компания».

По данным пресс-службы, в результате проведения торгов была достигнута экономия в размере 13,5%. Сэкономленные денежные средства планируется направить на закупку новой техники.

Дарья Сабаева