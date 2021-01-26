Судебные приставы приостановили снос конструктивистского здания на Декабристов

В Екатеринбурге судебные приставы приостановили снос конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на улице Декабристов. Как рассказали в пресс-службе УФССП, организации вручено требование о запрете продолжения деятельности по демонтажу по решению суда.

«В Октябрьское районное отделение ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ немедленного исполнения о принятии обеспечительных мер. По иску прокурора действующего в интересах неопределенного круга лиц, суд вынес решение о запрете продолжения деятельности по выполнению демонтажных работ до вынесения решения суда»,— рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Напомним, корпорация «Маяк» начала сносить в декабре 2020 года. Общественники выступали против сноса.Позже региональный министр строительства Михаил Волков заявил, что работы по сносу производились некачественно. во время демонтажа стена здания обрушилась на киоск и забор-ограждение. Также министр отметил, что «Маяк» не сможет построить жилые высотки на месте здания на Декабристов, как планировал ранее.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области пояснили, что подрядная организация ООО «ГУП Инвестстрой» выполняет работы по демонтажу с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ. Кроме того, директору подрядной организации прокуратура внесла представление с требованием об устранении нарушений ФЗ, а также возбудила в отношении ООО «ГУП Инвестстрой» административное дело по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, проектной документации в области строительства).