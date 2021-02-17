Корпорация «Маяк» возобновила снос конструктивистского здания на Декабристов

Корпорация «Маяк» возобновила снос конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на улице Декабристов. Напомним, в конце января судебные приставы приостановили снос по решению суда.

Как рассказал “Ъ-Урал” вице-президент корпорации Олег Мошкарев, компания устранила все замечания. «В предписании прокуратуры было сказано о приостановке работ по демонтажу до устранения вынесенных замечаний: дополнительного ограждения, дополнительного освещения, выезд с воротами и прочего. В связи с устранением замечаний, что подкрепляется соответствующим положительным заключением департамента Госстройнадзора, и риска возникновения угрозы жизни и здоровья граждан, в связи с его аварийным состоянием, работы по демонтажу возобновлены», — рассказал Олег Мошкарев.

Корпорация «Маяк» начала сносить здание в декабре 2020 года. Общественники выступали против сноса. Позже региональный министр строительства Михаил Волков заявил, что работы по сносу производились некачественно: во время демонтажа обрушилась стена здания на киоск и забор-ограждение. Также министр отметил, что «Маяк» не сможет построить жилые высотки на месте здания на Декабристов, как планировал ранее из-за особых зон. После этого в корпорации заявили, что готовы скорректировать проект жилой застройки.