Австралийская авиакомпания Qantas запустила рейсы с неизвестным пунктом назначения

Сегодня, 3 марта, австралийская авиакомпания Qantas объявила о запуске перелетов с неизвестным пунктом назначения. В компании их назвали «загадочными рейсами», они должны стимулировать внутренние перелеты в условиях, когда границы остаются закрытыми. Qantas запланировала три подобных рейса в период с конца марта по начало мая: один из них вылетит из Сиднея, другой — из Мельбурна, а третий — из Брисбена.

Билет в экономклассе будет стоить 737 австралийских долларов ($575), в бизнес-классе — $1579 ($1232), в эту сумму включен как перелет, так и питание и экскурсионная программа на месте прилета. Все рейсы будут однодневными: вылет утром, перелет около двух часов в одну сторону и возвращение вечером. В каждом случае Qantas в общих чертах описывает поездку — так, рейс из Сиднея рекомендуют тем, кто любит «тропики, соленую воду на коже и долгие обеды на пляже», а рейс из Мельбурна — любителям «отдыха на свежем воздухе, включая небольшую прогулку, изысканную еду и вино, а также местные фермерские рынки». В Qantas отмечают, что авиакомпания уже устраивала «загадочные рейсы» с неизвестным пунктом назначения в 1990-е годы.

В условиях закрытия границ и отмены регулярных рейсов многие авиакомпании ищут новые варианты привлечения пассажиров — так, тайваньская авиакомпания EVA Air запустила «рейсы в Японию» без посадки в самой Японии, а брунейская Brunei Airlines стала устраивать перелеты над побережьем с экскурсией и обедом. Сама Qantas в прошлом году уже устраивала экскурсионные полеты над австралийскими достопримечательностями.

Яна Рождественская