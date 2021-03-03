Сочинская улица Кирова вошла в федеральный проект «Моя дорога»

На улице Кирова в Сочи до конца года создадут систему новой городской мобильности в рамках пилотной программы «Моя дорога» Агентства стратегических инициатив и ФАУ РОСДОРНИИ.

Улица Кирова расположена в Адлерском районе города-курорта, ее протяженность составляет 1660 метров, до конца 2021 года ее планируется отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пилотная программа «Моя дорога» предполагает изменение всей транспортной сети улицы с применением прогрессивных решений и практик.

К участию в разработке проекта привлекут жителей города – до конца весны будет проведен опрос, какие именно изменения сочинцы хотели бы увидеть на улице Кирова. Местных предпринимателей привлекут к проектированию общественных пространств, парковок, тротуаров, пешеходных зон, организации дорожного движения.

В настоящий момент в рамках проекта «Моя дорога» формируется муниципальный штаб в него войдут представители профильных департаментов администрации Сочи, ГИБДД, Агентства стратегических инициатив и РОСДОРНИИ.

Ольга Логинова