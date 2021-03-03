Ученый избавился от дел

В Новосибирске закрыто уголовное дело бывшего управделами Сибирского отделения РАН (СО РАН) Эдуарда Скубневского. По версии следствия, в 2014 году он незаконно заключил с действовавшим тогда главой СО РАН Александром Асеевым договор найма служебного коттеджа на безвозмездной основе, в последующем элитное жилье оказалось в собственности дочери академика Ольги Асеевой, проживающей во Франции. Господин Скубневский попал под амнистию 2015 года в честь 70-летия Победы. Расследование в отношении Александра Асеева продолжается.



Новосибирское управление СКР прекратило уголовное преследование бывшего управделами СО РАН 78-летнего Эдуарда Скубневского. Об этом „Ъ-Сибирь“ рассказали источники в правоохранительных органах. Получить комментарий следствия не удалось.

Дело на Эдуарда Скубневского правоохранители завели в ноябре 2019 года. Первоначально оно расследовалось по ч. 1 ст. 286 УК, предусматривающей до четырех лет лишения свободы за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2014 году управделами подписал с Александром Асеевым, который тогда занимал пост председателя СО РАН, договор найма жилого помещения на безвозмездной основе. Речь идет о коттедже в новосибирском Академгородке, в котором ранее проживала семья директора Института цитологии и генетики СО РАН академика Дмитрия Беляева. В последующем особняк был приватизирован: в 2015 году Росреестр зарегистрировал право собственности на дом на дочь Александра Асеева Ольгу, которая проживает во Франции. В деле указывалось, что господин Скубневский нарушил порядок предоставления служебных помещений, поскольку глава СО РАН Александр Асеев в списке нуждающихся в получении жилья не состоял, так как являлся владельцем квартиры площадью около 137 кв. м. «В ходе незаконных действий управделами СО РАН объект недвижимости выбыл из собственности РФ, бюджету причинен ущерб на сумму более 67 млн руб.»,— ранее сообщали участники расследования.

В защиту бывшего управделам выступили десятки сотрудников Новосибирского научного центра. «Когда появились первые сообщения об обысках и Эдуард Владимирович был назван подозреваемым, мы испытали шок. Человеку, который всю жизнь проработал в СО РАН, посвятил себя науке и связанным с ней административным делам, предъявили столь серьезное обвинение. Почти 40 лет он был замдиректора по научной работе и научно-производственным вопросам в одном из ведущих физических институтов СО РАН — Институте физики полупроводников — и никогда не имел нареканий»,— отмечалось в письме в поддержку господина Скубневского.

В дальнейшем уголовное дело было переквалифицировано на ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность), максимальное наказание по которой — полгода ареста. Затем оно вовсе было закрыто в связи с амнистией, объявленной Госдумой РФ в связи 70-летним юбилеем победы в Великой Отечественной войне. Среди прочих под амнистию попадали мужчины старше 55 лет, которые подозревались или обвинялись в преступлении небольшой и средней тяжести (инкриминируемая господину Скубневскому статья УК относится к разряду таких). Бывший управделами, считавший подозрения следствия необоснованными, тем не менее, согласился с прекращением дела по нереабилитирующим основаниям.

Дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Александра Асеева еще расследуется. По версии силовиков, глава СО РАН убедил своих заместителей, что коттедж будет использоваться исключительно как представительская резиденция для приема иностранных делегаций и не будет им приватизирован. После этого, указывается в материалах СКР, в особняке был проведен дорогостоящий ремонт за счет средств СО РАН. При подписании договора найма жилого помещения академик якобы внес в него данные своей дочери, а затем организовал фиктивную регистрацию родственницы. «Подозреваемый направил в суд иск к СО РАН о признании прав собственности на коттедж в порядке приватизации от имени дочери, подделав ее подпись. На основании представленных фиктивных документов введенная в заблуждение судья вынесла решение об удовлетворении заявленных исковых требований. В результате противоправных действий председателя СО РАН было зарегистрировано право собственности его дочери на жилое помещение»,— говорится в деле, основанием для возбуждения которого послужили материалы ФСБ. Следователи добились ареста особняка. Все претензии в свой адрес академик Асеев отрицает. По его словам, приватизация коттеджа в Академгородке прошла по закону.

Константин Воронов