Лыжи пошли в гору

Возросший в пандемию спрос на внутренний туризм, по данным Росавиации, почти вдвое увеличил январский пассажиропоток аэропортов Горно-Алтайска и Новокузнецка. Положительную динамику показал также привлекательный для зимнего отдыха Абакан. Остальные аэропорты Сибири обслужили значительно меньше пассажиров, чем в первом месяце 2020 года: снижение составило от 13% в Кемерово до двукратного падения в Иркутске. Эксперты не ждут восстановления авиарынка раньше 2022 года, а внутренний туризм не всем авиа­предприятиям поможет улучшить показатели.



В крупнейших сибирских аэропортах, по данным Росавиации, в январе 2021 года продолжилось вызванное пандемией снижение пассажиропотока. По сравнению с первым месяцем 2020 года Новосибирск (Толмачево) потерял 24,2% пассажиров, Красноярск (Емельяново) — 33,8%, Омск — 16,1% пассажиров. Они обслужили соответственно 391,3 тыс., 129,8 тыс. и 85,4 тыс. человек. С наибольшим падением столкнулся аэропорт Иркутска, сокративший пассажиропоток вдвое (до 100 тыс. человек). Как пояснили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе авиапредприятия, в Иркутске остается закрытым международное направление, снижена частота рейсов, но загруженность бортов составляет около 80%. Наименьшее снижение пассажиропотока среди аэропортов в Сибири, по данным Росавиации, отмечено в аэропорту Кемерово — на 12,9%, до 32,4 тыс. человек.

На общем фоне выделяются три туристических направления, где объемы перевозок, вопреки общему тренду, выросли в январе. Так, ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт Новокузнецка обслужил 39,5 тыс. пассажиров — в 1,8 раза больше, чем в январе 2020 года. Авиаузел Горно-Алтайска, через который туристы со всей России добираются до мест отдыха в Республике Алтай, увеличил пассажиропоток в 1,9 раза (до 12,8 тыс. человек). Рост пассажиропотока на 5,5% показал аэропорт Абакана. Его директор Вячеслав Рожнов предположил, что увеличение связано со смягчением противоэпидемических мер. «Жители Хакасии поехали в январе отдыхать по России, из-за пандемии люди не смогли никуда съездить, а желание осталось»,— считает он.

По информации администрации Таштагольского района Кузбасса, в январе 2021 года Шерегеш посетили 438 тыс. туристов, что на 28,5% больше, чем в январе 2020 года. Как сообщалось, в связи с популярностью курорта в декабре—январе дополнительные регулярные и чартерные авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Новокузнецк запустили авиакомпания «Аэрофлот» и туроператоры TUI, «Пегас туристик» и Anex Tour. В конце февраля министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай также сообщало, что проводит работу по привлечению в регион федеральных туроператоров. В зимнем сезоне 2020/21 республика рассчитывала увеличить турпоток на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года — ожидалось, что в декабре—феврале Горный Алтай посетят до 350 тыс. туристов. Реализованы ли эти планы, в правительстве региона на момент подготовки публикации, не уточнили.

Исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с „Ъ-Сибирь“ отметил, что закрытие международных направлений привело к тому, что туристический поток переориентировался на внутренний рынок: «Поэтому на фоне относительно низкой базы предыдущих лет ключевые туристические направления в России смогли даже подрасти». Олег Пантелеев предположил, что в феврале — в сезон посещения замерзшего озера Байкал — «хорошие результаты» должны показать также Иркутск и Улан-Удэ. Значительное снижение иркутского пассажиропотока в январе господин Пантелеев объяснил тем, что этот город традиционно очень зависим от международного направления, которое сейчас закрыто. «Я думаю, что Иркутск значительно снизит темпы падения, похожая и даже более благоприятная ситуация будет в Улан-Удэ. Внутренний туризм, к сожалению, не может для Байкальского региона заменить туризм въездной, но в значительной степени компенсирует недополученный трафик»,— отметил эксперт.

По его оценке, пассажиропоток российских аэропортов восстановится не раньше 2022 года. «Пока нет оснований считать, что на протяжении нынешнего года удастся выйти на показатели докризисного 2019 года, хотя отдельные аэропорты, я думаю, это продемонстрируют»,— сказал он.

Дарья Решетникова