Лукашенко заявил о ревизии белорусско-российских отношений на переговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным они определили темы, которые далее обсудят министры обороны и главы правительств. По его словам, ревизии подвергнуты буквально все вопросы отношений двух стран. Переговоры в Сочи состоялись 22 февраля.

«После переговоров в Сочи и тех вопросов, которые были подняты на этих переговорах с президентом России, мы договорились, что ряд вопросов обсудим на уровне руководителей правительства и силового блока. Прежде всего, министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы. Очень много писали об этой встрече. К сожалению, 70% — это полная брехня и выдумки»,— сказал господин Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере (цитата по БелТА).

Президент Белоруссии отказался перечислять все вопросы, которые обсуждались. По его словам, ревизии «подвергнуты буквально все вопросы белорусско-российских отношений». Господин Лукашенко отметил, что речь шла о взаимодействии в формате Союзного государства, о военном и военно-техническом сотрудничестве, реализации совместных проектов, противостоянии внешним вызовам, при этом тема предоставления Белоруссии кредита не обсуждалась.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии в ходе встречи в Сочи обсудили координацию усилий силовых ведомств, скоро должны пройти консультации министров обороны.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Для Александра Лукашенко накрыли Поляну».