На Ставрополье экс-начальницу отдела кадров ИФНС будут судить за использование поддельного диплома

В Буденновске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела кадров и безопасности Межрайонной ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю. Правоохранители подозревают ее в использовании заведомо поддельного документа, предоставляющего права (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемая приобрела заведомо фиктивный диплом о высшем образовании, выданный от имени Всероссийского заочного финансово-экономического института, квалификации экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». При этом в вузе она не обучалась. С этим дипломом женщина устроилась на работу на должность ведущего специалиста МИФНС № 6. В январе 2012 года она была переведена на должность начальника отдела кадров и безопасности.

Наталья Шинкарева