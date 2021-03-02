02 марта, вторник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

На Ставрополье экс-начальницу отдела кадров ИФНС будут судить за использование поддельного диплома

В Буденновске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела кадров и безопасности Межрайонной ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю. Правоохранители подозревают ее в использовании заведомо поддельного документа, предоставляющего права (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемая приобрела заведомо фиктивный диплом о высшем образовании, выданный от имени Всероссийского заочного финансово-экономического института, квалификации экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». При этом в вузе она не обучалась. С этим дипломом женщина устроилась на работу на должность ведущего специалиста МИФНС № 6. В январе 2012 года она была переведена на должность начальника отдела кадров и безопасности.

Наталья Шинкарева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя