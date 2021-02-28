Сопернику Сауля Альвареса хватило трех раундов

Лучший боксер мира Сауль Альварес одержал очередную яркую победу. Защищая чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в категории до 76,2 кг, мексиканец за три раунда уничтожил турка Авни Йылдырыма, чья команда предпочла отказаться от продолжения поединка. В мае Альваресу предстоит, видимо, более сложный бой — против британской суперзвезды Билли Джо Сондерса, владеющего титулом Всемирной боксерской организации (WBO).

Для Сауля Альвареса, который почти во всех классификациях лучших боксеров вне зависимости от весовой категории находится на верхней строчке, это был второй выход на ринг за два с небольшим месяца — после выигрыша в середине декабря у британца Каллума Смита. Перерыв по меркам профессионального бокса фактически экстремально короткий, но на форме Альвареса он никак не сказался.

С Авни Йылдырымом, который, может, и не выдающийся, но по крайней мере достаточно опытный боец, с неплохим бэкграундом, мексиканский гений разобрался в Майами очень эффектно.

Это была демонстрация всех достоинств Альвареса. Прежде всего — его умения, срывая уходами и уклонами атаки противника, постоянно атаковать самому. За три раунда 67 ударов чемпиона попали в цель, претендент «донес» лишь 11. При этом активно обрабатывал Альварес и голову, и корпус противника.

Третий раунд, вообще, был сплошным кошмаром для Йылдырыма. В течение этих трех минут Альварес выбросил более полусотни только силовых, акцентированных ударов. Удивительно, но пережив такую канонаду, пережив нокдаун, турок кое-как до гонга дотянул.

В перерыве тренер Йылдырыма Джоэль Диас настраивал его на сопротивление. Но перед стартом четвертого раунда кто-то из секундантов претендента подошел к рефери и попросил поединок все-таки остановить. Ну да, особенного смысла в продолжении не было.

Следующий бой Сауля Альвареса должен быть куда сложнее и заметнее.

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что 8 мая, то есть снова через два с небольшим месяца, Альварес встретится с британцем Билли Джо Сондерсом. На кону в этом матче будут стоять аж три пояса: Сондерсу принадлежит звание чемпиона WBO в суперсреднем весе.

В отличие от Авни Йылдырыма, Билли Джо Сондерс — полноценная суперзвезда бокса. В его послужном списке — 30 боев, и во всех он одержал победы. Сондерсу доводилось выигрывать у чрезвычайно матерых бойцов, таких как соотечественник Мартин Мюррей, с которым он справился в декабре.

Алексей Доспехов