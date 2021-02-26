Коммунистов преследуют как навальнистов

Депутат Пензенской гордумы от КПРФ Александр Рогожкин в пятницу получил 20 суток административного ареста из-за акции 23 февраля. Он стал уже третьим пензенским коммунистом, арестованным за проведение несогласованного мероприятия, в ходе которого партийцы возлагали цветы к военному мемориалу. В других регионах, в том числе в Москве, аналогичные акции КПРФ прошли без последствий. В пензенском обкоме уверены, что местная полиция «выслуживается».

В пятницу Ленинский райсуд Пензы признал депутата Пензенской гордумы коммуниста Александра Рогожкина виновным в повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) за организацию несанкционированного митинга 23 февраля и отправил его под арест на 20 суток.

23 февраля пензенский обком КПРФ провел в честь Дня защитника Отечества акцию. В центре города у памятника погибшим в Великой Отечественной войне «Слава героям» собрались десятки человек и возложили к нему цветы, несколько человек обратились к собравшимся. В тот день в Пензе было ниже –25С°, и мероприятие продлилось немногим более получаса.

Акция прошла как встреча с депутатом и уведомление о ее проведении коммунисты не подавали, пояснил “Ъ” первый секретарь обкома, депутат заксобрания региона Георгий Камнев.

Полиция наблюдала за собранием, но не вмешивалась.

Однако еще до проведения акции, 19 февраля, полицейские задержали пятерых пензенских коммунистов, в том числе господина Камнева и руководителя фракции КПРФ в гордуме Александра Смирнова. Их обвинили в призывах к проведению несанкционированного митинга, трое были оштрафованы, Александр Смирнов арестован на семь суток, а помощник Александра Рогожкина Александр Ермаков — на четверо. Самого господина Рогожкина задержали в четверг, 25 февраля, вечером возле спецприемника, куда он пришел проведать своего помощника.

Отметим, что московский горком КПРФ, ранее получивший отказ мэрии Москвы в согласовании демонстрации, тоже хотел провести 23 февраля встречу с депутатом, но за два дня до праздника отказался от этой идеи. Вместо митинга руководство КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым возложило цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Правоохранительные органы никаких претензий коммунистам не предъявили.

Кроме того, в Пензе проходит проверка в отношении ученицы восьмого класса местной школы некоей Анастасии, которая опубликовала анонс акции КПРФ в социальных сетях.

Как ранее сообщал“Ъ”, педагоги потребовали от 15-летней девочки удалить сообщения, но она отказалась. После этого директор школы обратилась в МВД с просьбой проверить репосты на экстремизм. Там школьнице пригрозили постановкой на профилактический учет. В полицию вызвали и Георгия Камнева, потребовав пояснить, причастен ли он к репостам несовершеннолетней. После этого МВД передало материалы в Следственный комитет России (СКР). В УМВД по Пензенской области преследования коммунистов не комментируют.

26 февраля депутат Госдумы, первый секретарь московского обкома КПРФ Валерий Рашкин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову, уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой и министру образования Пензенской области Александру Воронкову с требованием провести проверку на предмет соответствия директора школы занимаемой должности, а также законности действий региональных органов МВД, СКР и прокуратуры.

Как рассказал “Ъ” Георгий Камнев, 1 марта состоится суд еще над одним членом КПРФ, участвовавшим в акции 23 февраля, троих коммунистов полиция сейчас разыскивает.

«Такого отношения не только к коммунистам, но и ко всем инакомыслящим раньше у нас в городе никогда не было. Думаю, местной власти это невыгодно»,— заявил “Ъ” господин Камнев.

Сергей Петунин, Саратов