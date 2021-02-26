Коммунистов преследуют как навальнистов

Депутат Пензенской гордумы от КПРФ Александр Рогожкин в пятницу получил 20 суток административного ареста из-за акции 23 февраля. Он стал уже третьим пензенским коммунистом, арестованным за проведение несогласованного мероприятия, в ходе которого партийцы возлагали цветы к военному мемориалу. В других регионах, в том числе в Москве, аналогичные акции КПРФ прошли без последствий. В пензенском обкоме уверены, что местная полиция «выслуживается».
В пятницу Ленинский райсуд Пензы признал депутата Пензенской гордумы коммуниста Александра Рогожкина виновным в повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) за организацию несанкционированного митинга 23 февраля и отправил его под арест на 20 суток.
23 февраля пензенский обком КПРФ провел в честь Дня защитника Отечества акцию. В центре города у памятника погибшим в Великой Отечественной войне «Слава героям» собрались десятки человек и возложили к нему цветы, несколько человек обратились к собравшимся. В тот день в Пензе было ниже –25С°, и мероприятие продлилось немногим более получаса.
Полиция наблюдала за собранием, но не вмешивалась.
Однако еще до проведения акции, 19 февраля, полицейские задержали пятерых пензенских коммунистов, в том числе господина Камнева и руководителя фракции КПРФ в гордуме Александра Смирнова. Их обвинили в призывах к проведению несанкционированного митинга, трое были оштрафованы, Александр Смирнов арестован на семь суток, а помощник Александра Рогожкина Александр Ермаков — на четверо. Самого господина Рогожкина задержали в четверг, 25 февраля, вечером возле спецприемника, куда он пришел проведать своего помощника.
Отметим, что московский горком КПРФ, ранее получивший отказ мэрии Москвы в согласовании демонстрации, тоже хотел провести 23 февраля встречу с депутатом, но за два дня до праздника отказался от этой идеи. Вместо митинга руководство КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым возложило цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Правоохранительные органы никаких претензий коммунистам не предъявили.
Как ранее сообщал“Ъ”, педагоги потребовали от 15-летней девочки удалить сообщения, но она отказалась. После этого директор школы обратилась в МВД с просьбой проверить репосты на экстремизм. Там школьнице пригрозили постановкой на профилактический учет. В полицию вызвали и Георгия Камнева, потребовав пояснить, причастен ли он к репостам несовершеннолетней. После этого МВД передало материалы в Следственный комитет России (СКР). В УМВД по Пензенской области преследования коммунистов не комментируют.
26 февраля депутат Госдумы, первый секретарь московского обкома КПРФ Валерий Рашкин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову, уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой и министру образования Пензенской области Александру Воронкову с требованием провести проверку на предмет соответствия директора школы занимаемой должности, а также законности действий региональных органов МВД, СКР и прокуратуры.
«Такого отношения не только к коммунистам, но и ко всем инакомыслящим раньше у нас в городе никогда не было. Думаю, местной власти это невыгодно»,— заявил “Ъ” господин Камнев.