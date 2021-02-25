Агитацию гонят из школы

Пензенское управление СКР проводит проверку в отношении ученицы восьмого класса одной из школ Пензы, опубликовавшей в социальных сетях анонс акции КПРФ, запланированной на 23 февраля. Заявление в МВД написала и.о. директора школы, в которой учится восьмиклассница, она попросила проверить действия школьницы на наличие экстремизма. Полиция передала материалы в СК.Сама педагог комментировать ситуацию отказывается.

Полиция Пензы проводит проверку в отношении 15летней ученицы восьмого класса МБОУ СОШ № 66, опубликовавшей в социальных сетях анонс акции протеста, запланированной в Пензе на 23 февраля. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Пензенской городской думы, первый секретарь Пензенского обкома ЛКСМ (молодежная организация КПРФ) Александр Рогожкин, 14 февраля 15летняя Анастасия опубликовала на своей странице «ВКонтакте» анонс акции «За Россию без олигархов и дворцов», которую на 23 февраля запланировал пензенский обком КПРФ.

Школьнице, являющейся активисткой пензенского ЛКСМ, написала одна из учителей и потребовала удалить запись со стены аккаунта. Когда ученица отказалась это сделать (запись до сих пор опубликована на ее странице), сославшись на то, что акцию проводит парламентская партия, ее вызвали на беседу с администрацией школы. «В разговоре неоднократно повторяли, что я — манипулятор и ввожу детей в заблуждение. …Девочка достойно держалась, сообщила о происходящем мне»,— написал господин ­Рогожкин.

Позже, по его словам, Анастасию вызвали в полицию. «Там держали три часа, отняли мобильник, заявили о скорой постановке на учет. …Девочка оказалась в полиции из-за заявления директора. Зовут ее Махонина Вера Ивановна, и она письменно потребовала от правоохранителей проверить репосты девочки на экстремизм и призывы к свержению власти»,— рассказал депутат пензенской гордумы.

Наличие заявления подтвердил первый секретарь пензенского обкома КПРФ Георгий Камнев. По его словам, его вызывали в полицию и требовали пояснений, давал ли он лично школьнице указания делать репосты мероприятий КПРФ на своей странице в социальной сети.

Сама Анастасия рассказала „Ъ“, что в минувшую пятницу ее маме позвонила классная руководитель и сообщила, что та должна явиться в полицию. По ее словам, ранее, когда ее вызывали в МВД, полицейские заявляли, что намерены поставить ее на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних. «Говорили то же самое, что и в школе, спросили, как можно в моем возрасте (15 лет) интересоваться политикой. Забрали под протокол изъятия телефон»,— рассказала школьница. По ее словам, родители к произошедшему отнеслись спокойно и «удивлены что из-за листовки раздули столько проблем».

И.о. директора пензенской МБОУ СОШ № 66 Вера Махонина не стала отвечать на вопросы „Ъ“ в социальных сетях, а позже удалила фото профиля и ограничила доступ к своей странице. В школе комментировать произошедшее не стали. В УМВД по Пензенской области сообщили, что материалы проверки по заявлению руководства переданы в СУ СКР по Пензенской области. Представитель пензенского управления Следственного комитета Татьяна Махницкая сказала „Ъ“, что СКР не дает комментариев по этому поводу.

Как стало известно „Ъ“, после случившегося восьмиклассница приняла решение сменить учебное ­заведение.

Как писал „Ъ“, пензенское региональное отделение КПРФ планировало провести акцию протеста 23 февраля в формате встречи с депутатом пензенской городской думы Александром Смирновым. 19 февраля полиция задержала троих активистов компартии Александра Смирнова, Руслана Бахтеева и Александра Ермакова, координатора «Левого фронта» в ПФО Сергея Падалкина, также для дачи показаний вызван глава реготделения КПРФ Георгий Камнев. 21 февраля Ленинский районный суд Пензы признал Александра Смирнова виновным в организации несанкционированного массового мероприятия, ему назначено наказание в виде семи суток административного ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Еще трое активистов оштрафованы по этой же статье КоАП.

Акция все же состоялась, на нее пришли около 50 человек, полиция в ход мероприятия не вмешивалась.

Сергей Петунин