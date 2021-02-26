«Аэрофлот» не рассматривает введение тарифа на негарантированные полеты

Вопрос о введении нового тарифа на авиабилеты сейчас не рассматривается, сообщил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. Ранее газета «Ведомости» сообщила, что авиакомпания предложила разрешить перевозчикам самостоятельно менять условия: дату, рейс, маршрут и класс обслуживания, а компенсацию при этом выплачивать не во всех случаях.

«В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не значится»,— сказал господин Демин (цитата по ТАСС). По его словам, подобная инициатива прорабатывалась во время пандемии в целях «придания пассажирам большей уверенности в периоды массового изменения расписания, возможных изменений типов воздушных судов, неопределенности со сроками снятия ограничений». Он уточнил, что предложение компании заключалось в создании еще одной тарифной опции наряду с существующими.

По данным «Ведомостей», «Аэрофлот» направил письмо в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта. В нем говорилось, что использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%. Господин Демин заявил, что компания не сообщала ассоциации о потенциальном снижении стоимости.

О показателях компании в 2020 году — в материале “Ъ” «Коронавирус подкосил "Аэрофлот"».