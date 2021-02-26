ОМОН оцепил жилые корпуса Среднеуральского монастыря

ОМОН продолжает работать на территории Среднеуральского женского монастыря уже больше пяти часов. Как сообщает Telegram-канал «Защита отца Сергия», силовики оцепили жилые корпуса монастыря. Ранее адвокаты арестованного отца Сергия, которого паства считает духовником монастыря, несмотря на лишение его сана и отлучение от церкви, сообщали, что силовики ищут келейника экс-схиигумена Сергия отца Силуана. По предварительным данным, отец Силуан должен в пятницу прийти на допрос по делу экс-схиигумена Сергия.

Собеседники “Ъ-Урал” в монастыре отмечают, что силовики ходили и сравнивали фото отца Силуана со всеми мужчинами, находящимися в обители. Все это время насельники монастыря, пожилые люди, женщины и дети вынуждены находиться на улице, где стоит мороз под -30 градусов. Причину своего приезда силовики так и не объяснили, сообщил собеседник в монастыре. По его словам, помимо вооруженных мужчин в форме, на территории монастыря много людей в штатском, но с оружием и в балаклавах.

Напомним, экс-схиигумену Сергию инкриминируют ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Он был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма монастыря. В четверг Басманный райсуд Москвы продлил его арест до 28 мая.

Адвокаты и сам отец Сергий считают, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю. Так,летом прошлого года обитель перестала финансировать епархию (перечисления составляли не менее 20 млн руб. в год). Кроме того, экс-схиигумен Сергий заявил, что епархия скрывала от патриарха пожертвования монастыря. Отметим, что епархия оформляет право собственности на постройки монастыря (оцениваются в 1 млрд руб. и строились на пожертвования паствы экс-схиигумена Сергия).