Силовики разыскивают келейника отца Сергия

Силовики, которые приехали в ночь на 26 февраля в Среднеуральский женский монастырь, разыскивают келейника отца Сергия отца Силуана, сообщил собеседник в монастыре. По данным адвокатов отца Сергия, на пятницу, 26 февраля, был назначен допрос отца Силуана. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге работает следственная группа второго отдела по расследованию особо важных дел СКР. Этот отдел занимается расследованием уголовного дела в отношении отца Сергия.

Напомним, ему инкриминируют ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Он был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма монастыря. В четверг Басманный райсуд Москвы продлил его арест до 28 мая.

Сейчас на территории монастыря находится порядка 50 силовиков. Как сообщили в монастыре, сестры находятся на морозе на улице, силовики «разделили» их и священников, находящихся на территории монастыря.

Напомним, адвокаты и сам отец Сергий считают, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю. Так,летом прошлого года обитель перестала финансировать епархию (перечисления составляли не менее 20 млн руб. в год). Кроме того, экс-схиигумен Сергий заявил, что епархия скрывала от патриарха пожертвования монастыря.

Отметим, что епархия также занимается оформлением права собственности на постройки монастыря (оцениваются в 1 млрд руб. и строились на пожертвования паствы экс-схиигумена Сергия).