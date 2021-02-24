В Пермском крае создан совет по экологии

В Пермском крае образован совет по экологии. Указ об этом подписал глава региона Дмитрий Махонин 24 февраля. Как указано в документе, задачами совета являются привлечение институтов гражданского общества к разработке и осуществлению государственной политики в области охраны окружающей среды на территории Пермского края.

В состав совета вошли член Пермского краевого регионального отделения «Деловой России» Альберт Васильев, и. о. директора Уральского государственного НИИ региональных экологических проблем Максим Дьяков, председатель общественной организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов, замгендиректора ООО «Проектный институт экологии и природопользования» Дмитрий Клейн, председатель Пермского отделения «Российского экологического общества» Вячеслав Марков, зампред Пермского отделения общественной организации «Центр экологической политики и культуры» Наталья Никитская, проректор по науке ПГНИУ Сергей Пьянков и другие.