Главные новости к утру 21 февраля

СКР задержал четырех человек из руководства Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика по делу о гибели рабочих при обрушении на предприятии. Следствие будет требовать их ареста. При обрушении погибли трое, пострадали пятеро. О последствиях

Украина ввела санкции против «Спортмастера». Под ограничения попала головная компания сети магазинов спортивных товаров Sportmaster Operations. Также санкции введены против 12 российских компаний и Севастопольского государственного университета. О санкциях

Семья Игната Артеменко не удовлетворена «исходом дела» Алексея Навального, сообщила дочь ветерана Елена. По ее словам, от оппозиционера ждали извинений. Суд приговорил политика к штрафу в 850 тыс. руб. по делу о клевете. О решении суда

Россия передала США запросы для организации первых контактов, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он рассчитывает на прагматическое сотрудничество по ряду направлений. О внешней политике США

ВОЗ получила данные о заражении людей новым видом птичьего гриппа в России. Организация отмечает, что у заразившихся не было симптомов и что нет данных о передаче вируса от человека к человеку.

В Колорадо обшивка c горящего двигателя Boeing 777 упала на жилой район. О пострадавших при аварийной посадке и в результате падения обшивки не сообщается.

В Испании на акциях в поддержку рэпера Пабло Аселя задержали больше 30 человек. Демонстрации сопровождались погромами. Пострадали не менее 13 человек. Акции продолжаются с 16 февраля. О протестах