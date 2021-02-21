Число задержанных на протестах в Испании возросло до 34

На акциях в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя в Испании задержаны 34 человека. Демонстрации сопровождались погромами. Пострадали не менее 13 человек.

«Задержаны 34 человека в связи с действиями, связанными с общественными беспорядками и мародерством вечером в субботу: один в Лериде, два в Таррагоне, 31 в Барселоне»,— говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter. Ранее сообщалось об 11 задержанных.

По данным службы скорой помощи, пострадали 13 человек в Лериде, Таррагоне и Кубельесе. Двух госпитализировали. Состояние одного оценивается как средней степени тяжести.

Акции в поддержку рэпера продолжаются пятый день. Пабло Асель должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но не сделал этого. 15 февраля он вместе со сторонниками забаррикадировался в университете города Льейда. На следующий день его задержали. Он отбывает наказание по обвинению в прославлении терроризма и клевете в адрес монархии в сообщениях в Twitter и в композиции на YouTube.

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