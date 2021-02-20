ФК «Урал» предупредил болельщиков о возможной отмене мачта с «Уфой» из-за холода

Футбольный клуб «Урал» накануне матча 1/8 финала Кубка России, который он должен 22 февраля сыграть в гостях у «Уфы», предупредил о возможной отмене игры. Как сообщила пресс-служба «Урала», при температуре воздуха ниже -15 градусов встречу могут перенести из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, в день матча в Уфе ожидается температура от -20 до -23 градусов.

Екатеринбургская команда прилетит в Уфу вне зависимости от погоды. По регламенту турнира, решение о проведении матча принимается за один час до начала игры с участием представителей команд, комиссара матча и главного арбитра. «Мы просим вас ответственно отнестись к выезду в Уфу и принимать решение о поездке в этот город, принимая во внимание тот факт, что матч 22 февраля может не состояться»,— говорится в обращении ФК «Урал» к болельщикам.

Сейчас ФК «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Кубка России. Команда сыграла 19 игр и набрала 21 очко.

Михаил Мананников