Девять расселенных исторических домов в Нижнем Новгороде могут реконструировать

Эксперты обсудили судьбу 25 расселенных исторических домов в Нижнем Новгороде и рекомендовали реконструировать девять из них. Речь идет о зданиях на улицах Большой Печерской (54), Грузинской (2А, 7А, 9А, 9В), Ильинской (95А, 97А), Новой (22Б) и Комарова (5А). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение о сносе принято в отношении домов на улице Большой Перекрестной 32А, на улице Большие Овраги 18А, Грузинской 2Б (литера В), Новосолдатской 7А, 10А (литера Б), Ульянова 54А, Революционной 40А, Профинтерна 2В (литера А), 20А, Дружбы 7А, Новикова-Прибоя 13А, Ударная 3А, Лобачевского 1А, Новосоветской 8А, Беломорской 2А, Циолковского 1А. Все эти дома не являются объектами культурного наследия и признаны аварийными.

Кроме того, эксперты предложили сохранить ценные декоративные элементы с домов №32А на улице Большой Перекрестной, №18 на улице Большие Овраги и №7 на улице Новосолдатской.

Обсуждение прошло в ходе заседания комиссии с участием членов архитектурного совета при региональном минграде, членов общественного совета при управлении госохраны ОКН региона, представителей органов исполнительной власти Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Итоговое решение будет принимать мэрия.

«На заседании решали судьбу как ценной исторической застройки в центре города, так и бараков. Если с последними все понятно, то с исторической застройкой по улице Грузинской есть сложности: уже существуют решения суда по поводу ее сноса. Несмотря на это, комиссия выработала консолидированное мнение не согласиться с ее будущим уничтожением, а найти пути спасения»,— отметила эксперт министерства культуры РФ, кандидат исторических наук, градозащитница Анна Давыдова.

Как ранее сообщалось, в конце 2020 года в Нижнем Новгороде решили поменять порядок формирования перечня ветхих домов, не признанных объектами культурного наследия и подлежащих сносу. Теперь к этому процессу подключили градозащитников и экспертов.

Анастасия Еремина