Голикова: доля вакцинированных от COVID-19 россиян старше 60 лет составляет 45%

В целом в России доля привившихся от коронавируса COVID-19 граждан старше 60 лет составляет 45%, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, эту цифру необходимо увеличивать.

«Мы считаем эти показатели недостаточными и просим регионы эту позицию наращивать»,— сказала госпожа Голикова на совещании (цитата по ТАСС).

Вице-премьер напомнила, что по всей стране открыто более 4 тыс. пунктов вакцинации. «Тем не менее, пользуясь сегодняшним совещанием, еще раз хотела бы обратить внимание регионов на особое отношение и особое внимание по вакцинации граждан возраста 60+ и больных хроническими заболеваниями»,— добавила она.

По ее словам, до к июле в стране будет произведено до 88 млн доз вакцины. Сейчас произведено около 11,1 млн доз.

Масштабная вакцинация в России началась в середине декабря 2020 года. В середине января 2021 года стартовала массовая вакцинация. 11 февраля люди старше 60 лет вошли в приоритетную группу по вакцинации. По последним данным, от коронавируса привились около 2,2 млн человек (1,5% населения).

О темпах вакцинации в стране — в материале “Ъ” «Прививка — вторая натура».