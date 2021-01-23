В Новороссийске ввели в эксплуатацию долгострой ЖК «Одиссей»

В Новороссийске ввели в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «Одиссей». Об этом сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Строительство ЖК, по его словам, велось с 2012 года на средства дольщиков. Через пять лет работы на объекте были полностью остановлены. В отношении застройщика «Кубаньжилстрой» возбудили уголовное дело.

«Компания возводила ряд объектов на территории Новороссийска, в числе которых ЖК “Посейдон”, ЖК “Суджук-Кале” и ЖК “Одиссей”», – написал Андрей Алексеенко в соцсетях. По словам чиновника, число обманутых дольщиков на объектах «Кубаньжилстороя» достигло 2 тыс. человек. На сегодня уже половина объектов застройщика завершена и введена в эксплуатацию. В ближайшее время собственники 148 квартир начнут получать ключи.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в июне минувшего года суд удовлетворил апелляцию генерального директора ООО «Кубаньжилстрой» Сергея Канаева, осужденного за мошенничество и невыплату заработной платы (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). Ранее он был приговорен в 7,5 годам лишения свободы, срок сокращен до 3 лет и 7 месяцев.

Компания «Кубаньжилстрой» - застройщик жилых комплексов «Посейдон», «Посейдон-2», «Суворовский» и «Одиссей» в Новороссийске, была признана банкротом в октябре 2019 года. Сумма исковых требований составляла 1,8 млн руб. Квартир в домах КЖС дольщики ждали с 2015 года. Генеральный директор компании – депутат городской думы Новороссийска VI созыва от партии «Единая Россия» Сергей Канаев – был арестован и оправлен в СИЗО в декабре 2017 года.

Дмитрий Михеенко