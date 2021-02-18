Главные новости к утру 18 февраля

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Новый глава Пентагона Ллойд Остин призвал НАТО увеличивать расходы на оборону для противодействия России. Он выступил на видеоконференции министров обороны НАТО и поблагодарил союзников за рост расходов на оборону седьмой год подряд. О встрече министров

Цена биткойна впервые превысила $52 тысячи. О причинах роста

Сенат Италии выразил доверие правительству Марио Драги. За проголосовали 262 человека, против — 40, воздержались двое. О составе кабмина

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В матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» победила «Севилью», а «Порту» обыграл «Ювентус». О матчах

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