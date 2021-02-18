Главные анонсы 18 февраля

В Москве глава МИД России Сергей Лавров встретится со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Пройдет ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России по вопросам регулирования деятельности коммерческих банков. В мероприятии в онлайн-формате примут участие: председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев, главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин.

Мособлсуд рассмотрит жалобу на приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. В декабре Подольский городской суд Подмосковья приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, признав виновным в систематическом получении взяток, незаконном участии в предпринимательской деятельности, мошенничестве и отмывании похищенного. Подробнее

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на законность домашнего ареста брата оппозиционера Алексея Навального — Олега, обвиняемого в нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции 23 января. Господину Навальному вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ). Подробнее о «санитарном деле»