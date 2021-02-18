Сенат Италии выразил доверие правительству Марио Драги

Сенат Италии проголосовал за выражение доверия правительству во главе с экс-председателем Европейского центрального банка Марио Драги. За проголосовали 262 человека, против — 40, воздержались двое, сообщила пресс-служба верхней палаты.

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил экс-главе ЕЦБ Марио Драги сформировать новое правительство страны в начале февраля. Господин Драги и другие члены кабмина приняли присягу 14 февраля. Из 23 министров нового правительства 15 — представители политических партий.

Итальянский политический кризис начался после демарша партии экс-премьера Маттео Ренци «Живая Италия». Она вышла из правящей коалиции и лишила таким образом Джузеппе Конте поддержки большинства. После этого глава правительства подал прошение об отставке.

Подробнее о составе кабмина — в материале “Ъ” «Супер-Марио спешит на помощь стране».