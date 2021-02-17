Медцентр «Эксперт» лишают лицензии из-за справки «борского стрелка»

Арбитражный суд удовлетворил иск нижегородского управления Росздравнадзора, просившего аннулировать лицензию ООО Медицинский центр «Эксперт». Поводом стала выдача справки для получения разрешения на охотничье оружие юноше Даниле Монахову, у которого были проблемы со здоровьем.

Напомним, в октябре прошлого года 18-летний студент беспричинно убил трех человек в Борском районе и затем покончил с собой. Затем в больнице от тяжелого огнестрельного ранения также скончалась бабушка молодого человека, пытавшаяся на улице остановить внука с двумя ружьями.

В надзорном органе решили, что медицинское освидетельствование «борского стрелка» в июле прошлого года было проведено формально. Ранее проводивший его врач-психиатр Виталий Балуев обвинен следователями СК в преступной халатности.

«Суд пришел к выводу, что продолжение медицинской деятельности ООО “Медицинский центр Эксперт“ представляет угрозу общественным интересам и жизни и здоровью граждан. В частности, суд считает, что формальный медицинский осмотр, ненадлежащее исполнение должностным лицом Общества своих обязанностей позволили получить Монахову Д. В. лицензию на приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия, которое было использовано последним для совершения преступления... При этом перечисленные обстоятельства явились следствием отсутствия соблюдения Обществом порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности», – указал судья Игорь Мукабенов.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано ответчиком.

Иван Сергеев