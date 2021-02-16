Алексей Текслер предложил создать федеральную программу по субсидированию газификации в регионах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании рабочей группы в рамках подготовке к президиуму Госсовета по направлению «Энергетика» предложил создать федеральную программу, в рамках которой отдельные категории граждан получат субсидии на подключение к газу.

Как сообщает пресс-служба главы региона, господин Текслер на совещании, которое прошло под председательством помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина, выступил с инициативой рассмотреть возможность создания специальной программы «с использованием типового технологического решения, которая позволяла бы выдавать субсидии гражданам». Губернатор добавил, что многим регионам в этом вопросе не обойтись без помощи федерального центра.