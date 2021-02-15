В 30 петербургских заведениях общепита и торговли выявили нарушение антиковидных требований

За неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели проверки соблюдения противокоронавирусных мер в 379 магазинах, точках общепита и сферы услуг на территории Красносельского, Курортного, Фрунзенского, Невского, Приморского, Красногвардейского, Петроградского, Василеостровского, Калининского, Кировского, Выборгского и Центрального районов. По итогам проверки нарушения выявили в 30 заведениях.

Большая часть нарушений связана с отсутствием средств индивидуальной защиты у работников, специальной разметки, отсутствием QR-кодов.