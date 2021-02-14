Роспотребнадзор помогает Гвинее справиться с лихорадкой Эбола

Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу в Российско-Гвинейском научно-исследовательского центре эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, сообщили в ведомстве. Ранее в Гвинее произошла новая вспышка лихорадки Эбола. В Минздраве страны 13 февраля сообщили о смерти четырех человек от болезни, вызванной вирусом Эбола.

Люди умерли от лихорадки впервые с 2016 года. Смерть от лихорадки Эбола в феврале была зафиксирована в Демократической Республике Конго.

В 2013–2016 годах произошла эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке. Распространение началось с Гвинеи. В регионе погибли 11,3 тыс. человек, в Гвинее — 2,5 тыс.

Роспотребнадзор принимал участие в ликвидации вспышки лихорадки Эбола в Гвинее в 2013–2016 годах. Сейчас созданный при участии российского бизнеса госпиталь в третьем по величине городе Гвинеи Киндия готов принимать больных.